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الإعلام الحكومي: (إسرائيل) قتلت 1091 رضيعا بغزة منذ 7 أكتوبر 2023

01 يناير 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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(إسرائيل) قتلت 1091 رضيعا بغزة

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بينهم 238 ولدوا واستشهدوا خلال حرب الإبادة المستمرة على القطاع.

وأكد مدير المكتب د. إسماعيل الثوابتة في تصريح له اليوم الإثنين، أن استهداف (إسرائيل) للأطفال الرضع بغزة "جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها".

وبدعم أمريكي تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة، لليوم 453 على التوالي، مرتكبة كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وفقًا لإحصائيات وزارة الصّحة.

 

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#أطفال غزة #قتل الأطفال #الإعلام الحكومي #إسماعيل الثوابتة

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