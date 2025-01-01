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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا

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الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا

01 يناير 2025 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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أصدرت وزارة الصحة بغزة، التَّقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 453  على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ (48 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا و108,379  إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #شهداء غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى

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