الصِّحَّة بغزَّة: ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا

أصدرت وزارة الصحة بغزة، التَّقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم ال 453 على قطاع غزة.

وقالت وزارة الصّحة، إنّ الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 2 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 12 شهيدًا و41 إصابة خلال الـ (48 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,553 شهيدًا و108,379 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين