والدة أسير إسرائيلي بغزة: الائتلاف الحاكم يحاول إسكات صوتنا

نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن والدة أسير لدى المقاومة بغزة بعد منعها من دخول الكنيست قولها إن "الائتلاف" (ائتلاف حكومة نتنياهو اليميني) يحاول إسكات أهالي الأسرى".

وفي السياق قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة إن "الوقت حان لإعادة الأسرى من غزة".

وقالت تلك العائلات إن "النصر لن يكتمل من دون عودة آخرهم من هناك.

وبذات صلة، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين ابلاغهم المستوى السياسي "حكومة نتنياهو" بضرورة وقف الحرب مؤقتا وفورا لإعادة المخطوفين.

ووفق القناة الإسرائيلية أكد المسؤولين ضرورة وقف الحرب مؤقتا لإعادة المخطوفين دون الإضرار بالقدرة على استئنافها لاحقا.

المصدر / فلسطين أون لاين