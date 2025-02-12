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رابط تحديث بيانات المواطنين لدى "التنمية" بـ (غزة)

12 فبراير 2025 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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تحديث بيانات النازحين والمقيمين في قطاع غزة لدى "التنمية"

أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية رابطا لتسجيل وتحديث بيانات النازحين والمقيمين في جميع محافظات قطاع غزة.

وأكدت الوزارة أن الخطوة تهدف إلى تسجيل بيانات النازحين والمقيمين من أجل مساندة جهود الإيواء وتحسين ظروف مراكز الإيواء والمخيمات وأماكن النزوح والمواطنين في مناطقهم.

كما يتم الاستعانة بهذه البيانات لتسهيل وتطوير عمليات الإغاثة في كافة أماكن تواجدهم وتنظيم وإدارة صرف المساعدات للنازحين والمقيمين.

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ونوهت الوزارة إلى أن النازح هو الذي اضطر للخروج من محل إقامته بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م سواءً داخل المدينة أو خارجها.

وأكدت أن دقة وصحة البيانات المدخلة يساهم في تمكين جهود الإيواء والإغاثة للنازحين، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن مراكز لمتابعة عملية التسجيل وحل الإشكاليات للمواطنين.

للتسجيل وتحديث البيانات انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#تحديث بيانات #التنمية الاجتماعية #وزارة التنمية

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