صحيفةٌ عبرية تكشفُ قيمة الدَّعم الأمريكي لـ "إسرائيل" منذ بدء الحرب على غزَّة

كشفت يديعوت أحرونوت العبرية، أنه منذ هجوم 7 أكتوبر، قدمت الولايات المتحدة للكيان، مساعدات عسكرية تصل قيمتها إلى ما يقرب من 22 مليار دولار، وذلك وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

أفادت تقارير "يديعوت أحرنوت"، أن الولايات المتحدة قدمت بين عامي 2019 و2023 ما يقرب من 69 % من الأسلحة للكيان، وهو رقم ارتفع لاحقا إلى 78%.

وأشارت إلى أنه حتى ديسمبر/كانون الأول 2023، نقلت الولايات المتحدة إلى الكيان أكثر من 10 آلاف طن من الأسلحة بقيمة 2.4 مليار دولار، وقفز هذا الرقم إلى 50 ألف طن بحلول أغسطس/آب 2024.

وسبق أن أفادت معطيات معهد "واتسون" بجامعة "براون" الأمريكية، في سبتمبر/ أيلول المنصرم 2024، بأن قيمة التمويل الدعم الأمريكي لـ "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بلغ قرابة 70% من مجمل نفقات الحرب.

ومنذ عقود، تستخدم "إسرائيل" أسلحة أميركية الصنع، ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت بعض التقارير بأن إدارة بايدن أجرت أكثر من 100 عملية تحويل مساعدات عسكرية إليها، رغم أن اثنتين فقط استوفتا عتبة المراجعة المطلوبة من الكونغرس.

وتلقى "الجيش الإسرائيلي" شحنات سريعة من الأسلحة من مخزون إستراتيجي تحتفظ به الولايات المتحدة في "تل أبيب" منذ ثمانينيات القرن الماضي. وبعد السابع من أكتوبر، وافقت واشنطن أيضًا على استئجار بطاريتي الدفاع الصاروخي من طراز "القبة الحديدية" اللتين اشترتهما مؤخرا منها.

وأقر الكونغرس خلال السنوات الأخيرة عدة إجراءات لمراقبة الاستخدام النهائي للأسلحة الأميركية، وتخضع المساعدات ومبيعات الأسلحة -ومن بينها الأسلحة الموجهة لإسرائيل- لقوانين مثل قانوني "أكا" (AECA) والمساعدة الخارجية. ويفرض قانون "أكا" على وزارتي الخارجية والدفاع إجراء عملية مراجعة لضمان أن متلقي الأسلحة الأميركية يستخدمونها للأغراض المقصودة منها فقط.

غير أن سابرينا سينغ، المتحدثة باسم وزارة الدفاع، تقول "بالطبع، نحن نراقب ونتتبع المساعدات التي نقدمها. ولكن بمجرد أن تكون في أيدي "الإسرائيليين"، يكون لهم قرار اختيار الطريقة التي يريدون بها استخدامها، وهي مسألة ليست متروكة لنا".

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات