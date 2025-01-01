القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تُسقط طائرة أمريكيَّة في أجواء مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنَّ الدفاعات الجوية تمكَّنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وقالت القوات اليمنية، إنها تمكنت من إسقاط الطائرة بصاروخ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع.

وأوضحت، أنَّ هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنتْ الدفاعاتُ الجويةُ من إسقاطِها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشْرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

وأضافت، أنَّ هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

وأكدت القوات اليمينة، أنّها مستمرة في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين