فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تُسقط طائرة أمريكيَّة في أجواء مأرب

محلِّلون يوضِّحون: لهذه الأسباب فشلت "إسرائيل" في القضاء على قدرات حماس

الدِّفاع المدنيّ:  أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين غرقتْ بمياه الأمطار بمحافظات غزَّة

الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفّة الغربيّة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأربعاء 1 يناير

في يومها الـ 453.. الاحتلال يُواصل حربَ "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

مسؤول أممي: (إسرائيل) رفضت أكثر من 140 طلبًا للوصول لشمال غزة

أبعد من جنين ومخيمها.. لا جدوى من انتظار "يقظة فتح"

"يديعوت": الجيش الإسرائيلي يبدأ العمل على إغلاق مستشفى كمال عدوان

"ولدوا وقتلوا خلال الإبادة".. (إسرائيل) قتلت 1091 رضيعًا فلسطينيًّا بغزَّة منذ 7 أكتوبر

"الثَّانية خلال 72 ساعة"

القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تُسقط طائرة أمريكيَّة في أجواء مأرب

01 يناير 2025 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
...
القوَّات المُسلَّحة اليمنيَّة تُسقط طائرة أمريكية في أجواء مأرب

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أنَّ الدفاعات الجوية تمكَّنت من إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9، أثناءَ قيامِها بتنفيذِ مهامَّ عدائيةٍ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وقالت القوات اليمنية، إنها تمكنت من إسقاط الطائرة بصاروخ أرضِ جوِّ، محليِّ الصنع.

وأوضحت، أنَّ هذه الطائرة هي الثانية التي تمكنتْ الدفاعاتُ الجويةُ من إسقاطِها خلال 72 ساعة والرابعةَ عشْرةَ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدسِ إسناداً لغزة.

وأضافت، أنَّ هذه العملية تأتي انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديه، وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا.

 

وأكدت القوات اليمينة، أنّها مستمرة في عملياتِها المساندةِ لغزة، وأنَّ هذه العملياتِ لن تتوقفَ إلا بوقفِ العدوانِ على غزةَ ورفعِ الحصارِ عنها.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #القوات المسلحة اليمنية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة