الاحتلال يشنُّ حملة اقتحامات واعتقالات في الضّفّة الغربيّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اشتباكات ومواجهات.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتـلال المدينة من حاجز المربعة، حيث اندلعت اشتباكات مع المقاومة في مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم بلاطة، فيما أطلق الاحتلال النار بشكل عشوائي صوب منازل الأهالي.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في حارتي الزغلول والجماسين، بينما عملت جرافات عسكرية على تدمير البنية التحتية في شارع المدارس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، حي التعاون العلوي في نابلس، ودهمت عمارة عنتر، قرية تل غرب المدينة والتي شهدت دهم منازل وإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.

وفي طوباس، تصدى مقاومون لاقتحام مخيم الفارعة وبلدة طمون بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم الفارعة بوابل كثيف من الرصاص، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

وخلال اقتحام بلدة طمون جنو طوباس، تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آليات الاحتلال على مدخل البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن تيسير بني عودة، وأحمد رافع بني عودة، وشقيقه عبد الله بعد اقتحام منازلهم في طمون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون جنوب طوباس، واعتقلت كلا من؛ أيمن تيسير بني عودة، وأحمد رافع بني عودة، وشقيقه رافع، بعد دهم منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية النصارية في طوباس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفل حارس، غربي سلفيت، واعتقلت عددًا من المواطنين عُرف منهم: يحيى عبد الفتاح الأسعد، أحمد جابر احمد ابو يعقوب، محمد جابر احمد ابو يعقوب ، خليل فؤاد خليل ابو يعقوب ، ابراهيم محمد ابو يعقوب ، المهندس عيسى خليل عبيد، قصي حسن حسني شقور.

كما اقتحم الاحتلال بلدة دير استيا المجاورة، واعتقل شابين منها.

المصدر / وكالات