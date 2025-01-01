تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأربعاء 1 يناير  

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون أعلى من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً إلى غائم جزئياً، ومائل للبرودة صباحاً، ونهاراً تكون الأجواء خريفية دافئة ومعتدلة حتى المساء، بينما تكون الأجواء باردة جداً في الليل والفجر والصباح الباكر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: نسبة سقوط أمطار متوقعة تبلغ 10٪.

- درجات الحرارة: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 14° درجة.

- الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: باردة بشكل ملحوظ.

- الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 10 كم/س.

- البرودة: عالية طيلة ساعات الليل والفجر والصباح الباكر وبشكل ملحوظ.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 72٪.



المصدر / فلسطين أون لاين