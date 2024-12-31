"ولدوا وقتلوا خلال الإبادة".. (إسرائيل) قتلت 1091 رضيعًا فلسطينيًّا بغزَّة منذ 7 أكتوبر

غزة/ فلسطين أون لاين

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، إن (إسرائيل) قتلت 1091 رضيعا فلسطينيا بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 238 ولدوا وقتلوا خلال حرب الإبادة.

واعتبر الثوابتة في حديثه لوكالة الأناضول، أن استهداف "إسرائيل" للأطفال الرضع بغزة "جريمة حرب واضحة والمجتمع الدولي مُطالب بفتح تحقيقات فورية ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتابع الثوابتة: "استشهاد هؤلاء الأطفال في ظروف مأساوية، وكثيرا منهم في أحضان أمهاتهم أو داخل المستشفيات التي كانت ملاذهم الأخير، يُظهر افتقار قوات الاحتلال الإسرائيلي لأي التزام بمعايير الأخلاق أو القوانين الدولية أو القيم الإنسانية".

وأكد أن "هذه الجرائم تتجاوز كونها أرقاما أو إحصائيات، فهي تترك جراحا نفسية واجتماعية عميقة على الأسر الفلسطينية، وتدمّر البنية المجتمعية".

واعتبر أن الهدف "من هذه الممارسات الوحشية الإسرائيلية يتعدى استهداف الحاضر الفلسطيني إلى القضاء على أجيال المستقبل".

وفي وقت سابق، ذكر الأورومتوسطي في بيان له أن عدد الأطفال الفلسطينيين، سواء الأطفال الرُضع أو الأطفال عمومًا، الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي مفزع وغير مسبوق في التاريخ الحديث للحروب، ويعبر عن نمط خطير وقائم على نزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة باستهدافهم وأطفالهم على نحو متعمد ومنهجي وواسع النطاق دون توقف منذ عشرة أشهر، وبأكثر الطرق وحشية وأشدها فظاعة.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن العديد من الأطفال كانت تقطعت رؤوسهم وأعضاء أجسادهم بفعل القصف الإسرائيلي شديد التدمير على تجمعات المدنيين، وبخاصة المنازل والمباني والأحياء السكنية ومراكز الإيواء وخيام النازحين قسرًا، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد التمييز والتناسب والضرورة العسكرية واتخاذ الاحتياطات اللازمة.

وأبرز الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يمتلك تكنولوجيا متطورة، وهو يعلم في كل مرة يستهدف فيها منزلًا أو مركز إيواء من داخله من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ومع ذلك يقصفها بصواريخ وقنابل ذات قدرة تدميرية كبيرة، متعمدًا بذلك إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في أرواح المدنيين وإحداث الإصابات الشديدة، بدلالة النمط المتكرر والمنهجي وواسع النطاق للاستهداف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة، والأسلحة شديدة التدمير والعشوائية، وبخاصة ضد المناطق ذات الكثافة السكانية المدنية المكتظة.