نتنياهو يغادر المستشفى لحضور تصويت "حاسم" بالكنيست

وكالات/ فلسطين أون لاين

اضطر رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، لمغادرة المستشفى من أجل المشاركة في تصويت حاسم في الكنيست (البرلمان) على أحد مشاريع قانون الموازنة للعام 2025.

وخضع نتنياهو، الأحد، لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، وأُعلن أنه سيبقى في المستشفى عدة أيام للتعافي.

ومع ذلك، أفاد موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الخاص بأن نتنياهو اضطر لمغادرة المستشفى للمشاركة في جلسة تصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الأرباح المحتجزة".

وأضاف الموقع أن نتنياهو "شُوهد جالسًا في مقعده خلال الجلسة العامة للكنيست، لكنه بدا منهكًا ومتعبًا".

ولفت إلى أن حضور نتنياهو الجلسة جاء خلافًا لتوصيات الأطباء الذين نصحوه بملازمة السرير.

وأشار الموقع إلى أن مشاركة نتنياهو في التصويت كانت ضرورية في ظل تهديد وزير الأمن القومي زعيم حزب "القوة اليهودية" إيتمار بن غفير بالتصويت ضد مشروع القانون، إلا إذا وافق وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على تخصيص ميزانية إضافية للشرطة.

ويواجه طلب بن غفير رفضًا قاطعًا من سموتريتش، ما يجعل التصويت على الموازنة أكثر تعقيدًا.