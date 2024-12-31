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"كل العيون على غزة"..

"فورد" تعلن اختراق حسابها على "إكس" بمنشورات داعمة لفلسطين (صورة)

31 ديسمبر 2024 . الساعة 17:10 بتوقيت القدس
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"فورد" تعلن اختراق حسابها على "إكس" بمنشورات داعمة لفلسطين (صورة)
وكالات/ فلسطين أون لاين

أعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية "فورد" أن حسابها على منصة "إكس" قد تم اختراقه بنشر منشورات تشير إلى "إسرائيل" وفلسطين.

وكتبت الشركة على المنصة: "تم اختراق حسابنا على إكس لفترة وجيزة، وتم نشر ثلاثة منشورات غير مصرح بها من قبل فورد".

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وأضافت: "هذه المنشورات لا تمثل آراء شركة فورد موتور. فورد ومنصة إكس تحققان في هذا الاختراق".

وتم حذف المنشورات منذ ذلك الحين، لكن تم تداول لقطات للمنشورات المحذوفة من قبل مستخدمين في التعليقات على منشور "فورد".

ووفقا للصور المتداولة، تضمنت المنشورات المحذوفة العبارات التالية: "الحرية لفلسطين"، "إسرائيل دولة إرهابية"، و"كل العيون على غزة".

ولدى الشركة المصنعة للسيارات، التي يقع مقرها في ولاية ميشيجان الأمريكية، حوالي 1.5 مليون متابع على منصة "إكس".

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#غزة #الحرب على غزة

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