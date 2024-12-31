وثائق بريطانيَّة: تعاون أمريكيّ وبريطانيّ مع السلطة لمنع فوز حماس في غزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

كشف الأرشيف الوطني البريطاني عن وثائق جديدة تظهر تعاونًا مكثفًا بين الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، والسلطة الفلسطينية في عام 2004 لمنع نجاح حركة حماس في قطاع غزة، وذلك في ظل التحضيرات للانسحاب الإسرائيلي من القطاع في عام 2005.

وتظهر الملفات التي أفرج عنها مكتب مجلس الوزراء البريطاني أن الثلاثة قاموا بإنشاء "غرفة عمليات" في رام الله، بالضفة الغربية المحتلة، في بداية عام 2004، بهدف "جمع واستخدام المعلومات الاستخباراتية حول التهديدات المحتملة". كان الهدف من هذه الخطة هو قطع جميع طرق الدعم للمجموعات الفلسطينية المقاومة في غزة والضفة الغربية، وإحباط أي مقاومة للاحتلال الإسرائيلي.

وقد ضمت غرفة العمليات "ستين ضابطاً من مختلف الأجهزة الأمنية الفلسطينية"، تم تنظيمهم في خمس فرق عمل تركزت على "العمليات الاستشهادية، تهريب الأسلحة، التمويل غير القانوني، حمل الأسلحة غير القانونية، والتحريض"، حسبما تشير الوثائق التي أوردها موقع ميدل ايست مونيتور البريطاني الثلاثاء.

بالإضافة إلى ذلك، قام جهاز الأمن في غزة، الذي كانت تسيطر عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية، بإنشاء "غرفة عمليات مركزية" منفصلة. وكان من المفترض أن يلعب المصريون دوراً في هذه العمليات، وفق الوثائق ذاتها.

وقدمت الحكومة البريطانية "بعثة استشارية للشرطة" تم تمويلها من قبل وزارة التنمية الدولية البريطانية (DfID)، والتي بدأت في 12 أبريل 2004، بدعم من 54 سيارة شرطة تم توفيرها من قبل الوزارة.

وفي موجز تم تحضيره لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل قمة مع الرئيس الأمريكي جورج بوش في 16 أبريل 2004، أكدت بريطانيا أن هدف هذه الإجراءات كان دعم السلطة الفلسطينية. وفقًا للخطة، كان من المقرر أن يُمكّن هذا الدعم السلطة الفلسطينية من تولي قطاع غزة بعد الانسحاب الإسرائيلي "لتجنب فوز حماس".

نصح بلير بالإبلاغ إلى الرئيس بوش أن المملكة المتحدة "تواصل عملها الأمني" وتشجيع "الحوار بين الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر".

وبحلول 31 مارس 2004، بدأ البريطانيون "مراقبة النجاحات المبكرة"، بما في ذلك "اكتشاف مخزنين للأسلحة والمتفجرات في بيت لحم"، اللذين كان يحتويان على "مواد لصناعة حزام ناسف".

بدأ تنفيذ خطة الأمن هذه بعد أن أبدت الولايات المتحدة استعدادها "لإعطاء الرباعية مسؤولية تقديم الدعم الدولي في غزة بعد الانسحاب". وكان الهدف من الرباعية، التي تأسست في 2002، تسهيل مفاوضات التسوية في الشرق الأوسط ودعم التنمية الفلسطينية وبناء المؤسسات استعدادًا للدولة المستقلة.

وكانت الولايات المتحدة تتحكم في فرقة العمل الأمنية الخاصة بالرباعية، وكان البريطانيون يعتقدون أن هذا "قد يوفر غطاءً بيروقراطياً" لأي عمل على الأرض.

كانت الخطة البريطانية جزءاً من نهج "أربعة مسارات" لدور الرباعية، والتي شملت الدعم الاقتصادي، والمبادرات الإصلاحية، والعمل السياسي، والتعاون الأمني مع مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضمن "هيكل دعم للسلطة الفلسطينية".

كما اقترح البريطانيون دعمًا قويًا لإنشاء صندوق ائتماني للبنك الدولي لفلسطين "لتحقيق أقصى استفادة من المساعدات وتوجيهها للسلطة الفلسطينية". ومع ذلك، أصروا على أن أي مساعدة يجب أن تكون "مشروطة" لتحقيق الإصلاحات. واقترحوا إنشاء فرقة عمل تضم الرباعية وكندا واليابان والنرويج والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي "لبناء قدرة الفلسطينيين".

كما أراد البريطانيون الاستفادة من "التركيز الأمريكي الجديد على إحياء" الهياكل الحالية التي تضمنت سبع مجموعات دعم للإصلاح على مستويات المجتمع المدني، والانتخابات، والمسؤولية المالية، والإصلاح القضائي ودولة القانون، والاقتصاديات السوق، والحكومة المحلية، والإصلاح في الوزارات والخدمات المدنية.

وعلى الصعيد السياسي، كان البريطانيون يهدفون إلى تعزيز دور الرباعية كـ "وسيلة لتوفير الرقابة الدولية والتعبير عن المدخلات الدولية". وأشارت الاستراتيجية البريطانية أيضًا إلى "البحث في طرق لاستكشاف ما إذا كان هناك حاجة للتغيير أو التعزيز" من خلال المراقبة من قبل مبعوثي الرباعية.

وفيما يتعلق بالأمن، أوصى البريطانيون بأن تلعب مصر دورًا نشطًا إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. عرض فريق رئيس الوزراء البريطاني، برئاسة السير نايجل شينوالد، مستشار السياسة الخارجية والدفاع لبلير، بناء شراكة وثيقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة ومصر لدعم جهود السلطة الفلسطينية في مجالات الأمن القاسي. وأكد الفريق أن البريطانيين مستمرون في "العمل الثنائي" مع السلطة الفلسطينية في مجال الأمن "بهدف بناء أساس قوي لتولي السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة".

في 16 أبريل 2004، قبل يومين من قمة بوش-بلير، استضاف الرئيس الأمريكي رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أرييل شارون، حيث تم مناقشة خطة الأخير للانسحاب الأحادي من غزة في وقت كانت فيه قوات الاحتلال الإسرائيلية تعاني من ارتفاع أعداد القتلى بين الجنود الذين كانوا يحرسون المستوطنات غير الشرعية.

وقد اقترحت خطة شارون الانسحاب من غزة وأربعة مستوطنات في الضفة الغربية. وفي المقابل، تلقى القائد الإسرائيلي رسالة ضمانات أمريكية تعترف بالتكتلات الاستيطانية الإسرائيلية الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، ورفضت العودة إلى حدود 4 يونيو 1967، وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين.