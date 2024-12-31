عدوان أمريكيّ بريطانيّ يستهدف عدَّة مواقع في العاصمة اليمنيَّة صنعاء

صنعاء/ فلسطين أون لاين:

شنَّ التحالف الأميركي البريطاني، سلسلة غارات جويَّة على عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية، أن الغارات على العاصمة صنعاء استهدفت مواقع عدة من بينها مجمع العرضي بوزارة الدفاع ومقر الفرقة الأولى مدرع ومجمع 22 مايو.

وأوضحت التقارير، أن 10 غارات وقعت على مجمع 22 مايو بمديرية الثورة وغارتان على مجمع العرضي بمديرية الصافية.

فيما نقلت عن تصريحات سابقة لـ "أنصار الله"، أن مجمع العرضي هو مجمع مهجور، وسبق أن استهدفته الغارات الأميركية والبريطانية.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها مطار بن غوريون بصاروخ فرط صوتي و محطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة بصاروخ باليستي.

وأكدت القوات اليمينة في يان عسكري، أنها تمكنت أيضًا من استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو أس أس هاري ترومان" بعدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا - 31-12-2024م

وقالت، إنّ "القوة الصاروخية نفّذت عملتينِ عسكريتينِ نوعيتينِ، الأولى استهدفتْ مطارَ بن غوريون التابعَ للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا في فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ بالستي فرط صوتيٍّ نوع فلسطين2".

وأشارت إلى أن العملية الأخرى استهدفتْ محطةَ الكهرباءِ جنوبيَّ القدسِ المحتلةِ بصاروخٍ باليستي نوع ذو الفقار، مؤكدةً أنّ الصاروخين أصابَا هدفَيهما بنجاحٍ بفضلِ الله.

وأضافت القوات اليمنية، أنَّ العمليتين تزامنتا مع عمليةٍ مشتركةٍ للقواتِ البحريةِ والقوةِ الصاروخيةِ وسلاحِ الجوِّ المسيرِ في القواتِ المسلحةِ اليمنية استهدفت حاملةَ الطائراتِ الأمريكيةَ يو أس أس هاري ترومان بعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ والصواريخِ المجنحةِ أثناءَ تحضيرِ القواتِ الأمريكيةِ لشنِّ هجومٍ جويٍّ كبيرٍ على بلدنا.