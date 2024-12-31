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نائبة بريطانيَّة: الاحتلال يستخدم الغاز المُسيل للدّموع ضدَّ طلاب المدارس الأطفال في الضّفة

31 ديسمبر 2024 . الساعة 13:46 بتوقيت القدس
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اتهمت النائبة البريطانية سارة تشامبيون، عضو البرلمان عن مدينة روترهام، قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام الغاز المسيل للدموع ضد الأطفال الفلسطينيين في مدارس الضفة الغربية، في تصعيد وصفته بأنه "مدمر" للأطفال.

وفي زيارة لها إلى إحدى المدارس في شرق القدس، التي كانت جزءاً من مهامها في لجنة التنمية الدولية بمجلس العموم، وثقت تشامبيون معاناة الطلاب الذين أصبحوا ضحايا لاستخدام الغاز بشكل متكرر من قبل جنود الاحتلال الإسرائيليين.

وفي فيديو نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، أعربت تشامبيون عن صدمتها من التأثيرات السلبية لهذا الغاز على صحة الأطفال وتحصيلهم العلمي.

وأضافت أن مشاهدتها لهذا الواقع كانت "مؤلمة"، مشيرة إلى أن استخدام الغاز في محيط المدارس يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال.

وأكدت النائبة البريطانية عزمها على نقل هذه القضية إلى البرلمان البريطاني، حيث ستسعى إلى الضغط من أجل محاسبة (إسرائيل) على استخدام هذه الأساليب ضد المدنيين الفلسطينيين، وخاصة الأطفال في مناطق الضفة الغربية.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى

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