التَّربية والتَّعليم: 12,943 طالبًا شهيدًا منذ بدء حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

سجَّلت وزارة التربية والتعليم العالي، استشهاد 12,943 طالبًا وإصابة 21,681 آخرين منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 12.790، والذين أصيبوا 21.026، فيما استُشهد في الضفة 120 طالبا وأصيب 655 آخرون، إضافة إلى اعتقال 548.

وأوضحت، أنَّ أكثر من 158 معلمًا وإداريًا تعرَّضوا للاعتقال في الضفة الغربية.

وذكرت، أن 425 مدرسة وجامعة ومباني تابعة لها، بالإضافة إلى 65 مؤسسة تعليمية تابعة لوكالة "الأونروا"، تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، مما أسفر عن أضرار بالغة لحقت بـ171 مدرسة، وتدمير 77 منها بالكامل، فيما تعرضت 109 مدارس و7 جامعات للاقتحام والتخريب، في الضفة الغربية.

ووفقًا لإحصائيات التربية والتعليم، فقد حرم الاحتلال أكثر من 788 ألف طالب بقطاع غزة من الالتحاق بمدارسهم وجامعاتهم منذ بدء العدوان، فيما يعاني معظم الطلبة صدمات نفسية، ويواجهون ظروفا صحية صعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات