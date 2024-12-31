بلديَّة غزَّة: ارتفاع منسوب مياه الصرَّف الصحي بمحطّة حي الزَّيتون عقب قصف مدفعي "إسرائيلي"

قالت بلدية غزة، إنَّ نظام الطوارئ في محطّة ضخ مياه الصّرف الصّحي "7ب" في حيّ الزّيتون جنوب شرقي مدينة غزّة تعرَّض إلى قصفٍ مدفعي "إسرائيلي".

وأكدت البلدية، أنَّ القصف تسبب بتعطيل الخطة الطارئة مما يُنذر بحدوثٍ كارثةٍ صحيةٍ وبيئيةٍ.

وأعلنت ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالمحطّة والشّوارع المحيطة يجعلها مساحة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بين الأهالي.

وناشدت الجهات المعنية المحلية والدولية من أجل احتواء الوضع وإصلاح الأضرار، تفاديًا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تهدد المنطقة.

وأمس الإثنين، نبهت البلدية إلى أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي.

وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهلنا وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين