فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقريرٌ عبري: زيادةٌ في عمليَّات القسَّام خلال الفترة الأخيرة والمقاومون يواصلون دكَّ جنودنا في شمال القطاع

الدِّفاع المدني: الأمطار أغرقت الخيام وأماكن إيواء النَّازحين ونتلقّى اتَّصالات استغاثة كثيرة

بلديَّة غزَّة: ارتفاع منسوب مياه الصرَّف الصحي بمحطّة حي الزَّيتون عقب قصف مدفعي "إسرائيلي"

إصابات في صفوف المستوطنين عقب صواريخ يمنيَّة دكَّت الكيان الصُّهيونيّ

لليوم الـ 452 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

رجال المقاومة والمسؤولية عن تدمير غزة

اعتقال "إسرائيليّ" بتهمة التجسُّس لصالح إيران.. وهذا ما اعترف به خلال التَّحقيق

رد تركي على مزاعم "إسرائيلية" حول اتصالات بين أردوغان ومسؤولين بـ (تل أبيب)

"نحن محمّلين بالألم والقلق"..نجل الطبيب أبو صفيَّة يناشد العالم بالتحرك للإفراج عن والده

"ثاني أكبر فشل إسرائيلي".. خبير عسكريّ يعلق على اختراق حماس الاستخباراتيِّ لغلاف غزّة

"يُنذر بكارثةٍ صحيةٍ وبيئيةٍ"

بلديَّة غزَّة: ارتفاع منسوب مياه الصرَّف الصحي بمحطّة حي الزَّيتون عقب قصف مدفعي "إسرائيلي"

31 ديسمبر 2024 . الساعة 07:35 بتوقيت القدس
...

قالت بلدية غزة، إنَّ نظام الطوارئ في محطّة ضخ مياه الصّرف الصّحي "7ب" في حيّ الزّيتون جنوب شرقي مدينة غزّة تعرَّض إلى قصفٍ مدفعي "إسرائيلي".

وأكدت البلدية، أنَّ القصف تسبب بتعطيل الخطة الطارئة مما يُنذر بحدوثٍ كارثةٍ صحيةٍ وبيئيةٍ.

وأعلنت ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالمحطّة والشّوارع المحيطة يجعلها مساحة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بين الأهالي.

وناشدت الجهات المعنية المحلية والدولية من أجل احتواء الوضع وإصلاح الأضرار، تفاديًا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تهدد المنطقة.

وأمس الإثنين، نبهت البلدية إلى أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي.

وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهلنا وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#بلدية غزة #الحرب على غزة #طوفان الأقصى #خدمات بلدية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة