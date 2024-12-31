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"تطايرت الشَّظايا الصَّاروخيَّة في عدَّةِ مناطق"

إصابات في صفوف المستوطنين عقب صواريخ يمنيَّة دكَّت الكيان الصُّهيونيّ

31 ديسمبر 2024 . الساعة 07:20 بتوقيت القدس
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أُصيب عدد من المستوطنين، مساء الإثنين، عقب إطلاق صاروخ من اليمن تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام العبري، إن صفارات الإنذار دوت في عشرات البلدات بمنطقة "تل أبيب"، فيما هرع آلاف المستوطنين إلى الملاجئ.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه تم تعليق عمليات الهبوط والإقلاع في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب مؤقتا، بسبب إطلاق الصاروخ من اليمن.

وأظهرت مقاطع فيديو صورًا تثبت تطاير شظايا صاروخية سقطت في عدة مناطق منها "بيت شيمش" قرب القدس المحتلة وحريش في وادي عارة، وسط مزاعم الاحتلال باعتراضه.

ومن جهته،  فند نائب رئيس الهيئة الإعلامية لحركة "أنصار الله" نصر الدين عامر، الرواية الإسرائيلية وأكد أن الصواريخ التي أطلقتها الجماعة "وصلت سماء فلسطين المحتلة دون اعتراض".

 وأكد عامر "أن عمليات أنصار الله مستمرة ومتصاعدة حتى يتوقف العدوان على غزة"، مشددا على أن "عمق العدو وجبهته الداخلية لن يأمنا ما لم تأمن غزة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #اليمن تقصف تل أبيب

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