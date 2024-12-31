لليوم الـ 452 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على قطاع غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 452 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 88 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و 108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف شمالي مدينة غزة وجنوبها، فيما نسفت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية شمالي القطاع.

واستشهد 4 مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية مجموعة من المواطنين شمالي قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال غارة قرب المستشفى الأردني في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

كما واصلت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا.

ومن جهتها، قالت بلدية غزة إنّ نظام الطوارئ في محطّة ضخ مياه الصّرف الصّحي "7ب" في حيّ الزّيتون جنوب شرقي مدينة غزّة، تعرّض إلى قصفٍ مدفعي إسرائيلي، تسبب بتعطيل الخطة الطارئة، الأمر الذي يُنذر بحدوثٍ كارثةٍ صحيةٍ وبيئيةٍ.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين