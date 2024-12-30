رد تركي على مزاعم "إسرائيلية" حول اتصالات بين أردوغان ومسؤولين بـ (تل أبيب)

وكالات/ فلسطين أون لاين

نفت السلطات التركية ما تم تدواله من ادعاءات على وسائل إعلام إسرائيلية ومحلية حول اتصالات الرئيس رجب طيب أردوغان مع "تل أبيب" لتحسين العلاقات، مؤكدة أنها مقطوعة بشكل كامل.

وقال مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمديرية الاتصالات بالإدارة الرئاسية التركية في بيان، إن "العلاقات بين تركيا وإسرائيل مقطوعة بشكل كامل، ولم تتخذ أنقرة أي خطوات لتحسينها".

وأوضحت السلطات التركية أنه "لا يمكن لرئيسنا رجب طيب أردوغان أن يتصل بمسؤولين إسرائيليين، التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي يتم الاستشهاد بها كأساس لهذه الاتهامات، تقدم مزاعم لا أساس لها من الصحة مفادها أن تركيا التقت بمحاوريها والجيش الإسرائيلي وقوات الأمن عبر قنوات الاتصال. وفي المقابل، تبين أن بعض وسائل الإعلام في تركيا شوهت هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة، حيث قالت إن أردوغان قام باتصالات مع الإدارة الإسرائيلية".

وأكد بيان صادر عن إدارة الرئيس التركي أنه "نتيجة للإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، انقطعت العلاقات بين تركيا وإسرائيل بشكل كامل، بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لاحقة لتحسين العلاقات".

المصدر / وكالات