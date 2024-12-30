الأورومتوسطي: السجون "الإسرائيلية" تشهد تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد

غزة/ فلسطين أون لاين

أكّد المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، أنّ "السجون ومراكز الاعتقال التي يديرها جيش الاحتلال شهدت منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 تصاعدًا غير مسبوق في جرائم القتل العمد، والقتل تحت التعذيب، والتعذيب وسوء المعاملة، والاختفاء القسري ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وبخاصة أسرى ومعتقلي قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" و"نادي الأسير الفلسطيني"، عن استشهاد أربعة معتقلين من غزة، بعد يوم واحد على الإعلان عن استشهاد الأسير أشرف أبو وردة.

وأشارت المؤسستين في بيان صحفي مشترك، اليوم الإثنين، أن الشهداء هم: محمد رشيد عكه (44 عاماً)، وسمير محمود الكحلوت (52 عاماً)، وزهير عمر الشريف (58 عاماً)، ومحمد أنور لبد (57 عاماً)، ليرتفع عدد الشهداء المعلن عنهم خلال 24 ساعة الماضية إلى خمسة شهداء.

وقال المرصد الحقوقي، إلى أنه مع وفاة المعتقلين الجدد، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين الذين استشهدوا في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى أكثر من 54 شخصًا، منهم 35 معتقلًا من قطاع غزة. وأضاف "الأورومتوسطي" أن شهادات معتقلين سابقين تشير إلى أن العدد الفعلي للضحايا قد يتجاوز ضعف هذا الرقم.

وطالب المرصد بإرسال بعثة تحقيق دولية للتحرّي عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة التي يتعرّض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية، في أعقاب الكشف عن استشهاد خمسة معتقلين إضافيين من معتقلي قطاع غزة خلال 24 ساعة.

وأكّد أنّ "الجرائم في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية لا يمكن النظر إليها بصفتها سلوكيات فردية أو معزولة، بالنظر إلى الأسلوب المنهجي وواسع النطاق الذي تجري فيه تلك الجرائم، والحصانة المطلقة التي يتمتع بها مرتكبوها سواء من المستوى القضائي أو السياسي أو العسكري أو المجتمعي في إسرائيل".

وأشار "الأورومتوسطي" إلى أن "تعامي المجتمع الدولي عن الحقائق والتقارير الموثقة لجرائم القتل والتعذيب وسوء المعاملة والاغتصاب في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية... قد وفرت لإسرائيل ضوءاً أخضر للاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم، بل والتصعيد منها".

وشدد المرصد الحقوقي على "ضرورة أن تتخذ جميع الدول والكيانات الدولية المعنية إجراءات فورية وفعالة لوقف الجرائم المنهجية وواسعة النطاق من القتل والتعذيب والانتهاكات الجسيمة الأخرى التي ترتكبها إسرائيل ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين منهم تعسفًا، والسماح للمنظمات الدولية والمحلية المختصة بزيارتهم، وتمكينهم من تعيين المحامين".

وجدّد المرصد "الأورومتوسطي مطالبته لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة "بإقالة المقررة الخاصة المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، السيدة أليس جيل إدواردز، بسبب فشلها المثبت في الوفاء بولايتها وانحيازها وتقصيرها... بشأن ما يتعرض له الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون من جرائم خطيرة".