قيادي بحماس: الحركة تنتظر من المفاوضات أن تكون خطوة نحو وقف العدوان

غزة/ فلسطين أون لاين

قال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى من خلال المفاوضات إلى تحقيق مطلب إطلاق سراح أسرى الاحتلال، مؤكدًا أن الحركة تنتظر من المفاوضات أن تكون خطوة نحو وقف العدوان المتواصل ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف النونو في تصريحاتٍ صحفية، أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب عملية قتل بطيء للأسرى الفلسطينيين داخل سجونها، من خلال ممارسات التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ما يؤدي إلى استشهاد العديد منهم بشكل مستمر.

وأدان تدمير الاحتلال لمقومات الحياة في قطاع غزة بشكل تام، من خلال الحروب المستمرة والهجمات الجوية التي تستهدف البنية التحتية والمنازل والمدارس.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون، ودعت إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، واتخاذ خطوات فاعلة لردع الاحتلال عن استهدافه المتواصل للشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مصريَّة مطلعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة باتت مهددة بالانهيار، بسبب التعنت "الإسرائيلي" بخصوص محوري "نتساريم" و"فيلادلفيا".

واتهمت حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوضع قضايا وشروط جديدة تتعلق بالانسحاب من غزة ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل إلى اتفاق كان متاحا.

وقالت الحركة في بيانها: "إن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى تسير في الدوحة بالوساطة القطرية والمصرية بشكل جدي، وقد أبدت الحركة المسؤولية والمرونة، غير أن الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

وعرقل رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو وفق تأكيدات جهات سياسية عربية ودولية و"إسرائيلية" أكثر من محطة في إطار وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع المقاومة في غزة لمصالحة شخصية وسياسية خاصة باليمين المتطرف.