فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"اقتحام نقطة عسكريّة".. القسَّام تكشفُ تفاصيل عمليَّة أمنيَّة مركبة في شمال غزة

الإعلام العبريِّ يكشف تفاصيل حدث "أمنيّ" أوقع قوَّةً من "النَّاحال" في كمين بجاليا

قلق "إسرائيليّ" من تطبيق حماس تكتيكات "قتاليَّةً" استخدمت بلبنان

أسرى محرَّرون يكشفون لـ (سي إن إن) عن مكان اعتقال الدُّكتور حسام أبو صفيَّة

تحقيق "إسرائيليّ" يكشف عن اختفاء آثار مئات الأسرى الغزيين بعد احتجازهم

"حماس" تدعو بشكل عاجل لضرورة إدخال المستلزمات الإغاثية لحماية النازحين

بالأسماء.. هيئة الأسرى ونادي الأسير تعلنان عن استشهاد أربعة معتقلين من غزَّة

حماس تحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤوليَّةَ الكاملة عن حياة الطَّبيب أبو صفيَّة وكافة الممرضين والمُسعفين

كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن

زار غزة مرتين.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

ملحمة الطُّوفان بيومها الـ 451..

"اقتحام نقطة عسكريّة".. القسَّام تكشفُ تفاصيل عمليَّة أمنيَّة مركبة في شمال غزة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 17:08 بتوقيت القدس
...
كتائب القسام نسف منزل به اسرائيليين (1).jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 451 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهدوها من اقتحام نقطة عسكرية مستحدثة أقامها جيش الاحتلال في مخيم جباليا شمال القطاع.

وقالت القسام، في بلاغٍ عسكري، إن مجاهديها أجهزوا من النقطة صفر على 5 من الجنود، وأحرقوا دبابة "مركفاه" صهيونية وطاقمها، واستهدفوا جيب عسكري بداخله عدد من الجنود بالقنابل اليدوية وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بإصابة ضابط في لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الاحتلال عن مقتل الجندي "يوفال شوهام" في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي من الكتيبة 931، لواء ناحال، بجروح خطيرة في معركة أخرى في شمال قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به الاحتلال، فقد قُتل 40 جنديًا وضابطًا منذ  بدء "العملية العسكرية" المستمرة بمحافظة شمال قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، سقط 19 قتيلًا في صفوف "جيش الاحتلال" والمستوطنين في جبهات القتال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنَّ عدد قتلى الجيش ارتفع منذ بداية الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 824 قتيلًا.

تويتر تويتر
#شمال غزة #القسام #عملية مركبة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة