الإعلام العبريِّ يكشف تفاصيل حدث "أمنيّ" أوقع قوَّةً من "النَّاحال" في كمين بجباليا

غزة/ فلسطين أون لاين

كشفت تقارير عبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل حدث أمني أوقع جنودًا قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال في معارك شمال قطاع غزّة.

وفي التفاصيل، أوضح موقع "لبنون شيتح إيش" العبري، تفاصيل الحدث الصعب في قطاع غزة، أنه "خلال الليل، بينما كانت قوة من لواء الناحال تنصب كمينًا لمسلحين في منطقة جباليا، رصدتهم قوة تابعة لحماس وتمكنت من إطلاق قذيفة مضادة للدروع".

وأشار الموقع العبري، إلى أن الحدث أدى إلى مقتل جنديين وإصابة جندي آخر بحالة حرجة، و3 جنود بحالة خطيرة.

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بإصابة ضابط في لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الاحتلال عن مقتل الجندي "يوفال شوهام" في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي من الكتيبة 931، لواء ناحال، بجروح خطيرة في معركة أخرى في شمال قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به الاحتلال، فقد قُتل 40 جنديًا وضابطًا منذ بدء "العملية العسكرية" المستمرة بمحافظة شمال قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، سقط 19 قتيلًا في صفوف "جيش الاحتلال" والمستوطنين في جبهات القتال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنَّ عدد قتلى الجيش ارتفع منذ بداية الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 824 قتيلًا.