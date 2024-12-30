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إثر ازدياد حالات الوفاة بسبب موجة البرد

"حماس" تدعو بشكل عاجل لضرورة إدخال المستلزمات الإغاثية لحماية النازحين

30 ديسمبر 2024 . الساعة 14:45 بتوقيت القدس
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معاناة واسعة للنازحين جراء البرد والمنخفض الجوي

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشكل عاجل الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية لضرورة العمل على إدخال المستلزمات الإغاثية والخيام لحماية مئات الآلاف من المدنيين النازحين من البرد ومن الآثار الكارثية للعدوان الصهيوني المتواصل.

جاء ذلك في بيان لحركة حماس اليوم الإثنين، إثر ارتفاع حالات الوفيات بسبب موجة البرد القارس والمنخفض الجوي، واستشهاد سبعة من شعبنا بينهم ستة من الأطفال الرضع في خيام النزوح المتهالكة، جراء البرد الشديد وعدم توفّر وسائل التدفئة.

وقالت "حماس" في بيانها إن الواجب الإنساني والقانوني للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة يقتضي التحرك العاجل لإغاثة شعبنا في قطاع غزة الذي يتعرّض لجريمة إبادة وتطهير عرقي صهيوني مستمرة منذ نحو خمسة عشر شهراً، والعمل لتوفير الاحتياجات الأساسية من مأوى وغذاء وماء ودواء ووسائل تدفئة، وإلزام الاحتلال الفاشي بوقف عدوانه، ورفع حصاره عن أكثر من مليونَي إنسان يواجهون التطهير العرقي وظروفاً معيشية لا إنسانية يفرضها الاحتلال المجرم.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حماس #نازحون #النازحين في غزة #موجة برد

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