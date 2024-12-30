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كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن

30 ديسمبر 2024 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع اقتراب دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض، بتطبيق سياسة "أشد" عدائية تجاه واشنطن، مشيرًا إلى تصاعد التوترات الدولية.

ووصف كيم الولايات المتحدة بأنها "الدولة الأكثر رجعية"، مؤكدًا أنها تتجه نحو تعزيز تحالفات عسكرية معادية.

وأكد كيم، في كلمته خلال الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم، على أهمية بناء استراتيجية مضادة وأكثر صرامة، وشدد على تعزيز القدرات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية لكوريا الشمالية، مع التركيز على رفع الروح المعنوية للجيش.

وفي الشهر الماضي، أكد كيم أن التجارب السابقة مع واشنطن أثبتت عداءها المستمر، مشددًا على أن تطوير الأسلحة النووية هو الرد الوحيد لمواجهة التهديدات الخارجية، مما يعكس استمرار الصراع دون حلول دبلوماسية واضحة.

المصدر / وكالات
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#واشنطن #كوريا الشمالية #كيم جونغ أون

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