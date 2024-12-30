زار غزة مرتين.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الحائز على جائزة نوبل للسلام، في منزله ببلينز بولاية جورجيا عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلن مركز كارتر وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، الذي دخل دار رعاية المحتضرين منذ أكثر من عام، مساء الأحد، محاطًا بعائلته.

وكان كارتر، الذي شغل منصب الرئيس من عام 1977 إلى 1981، مزارعًا بسيطًا يزرع الفول السوداني قبل أن يصبح سياسيًا يسعى إلى ترسيخ قيم الفضيلة في البيت الأبيض بعد فضيحة ووترغيت وهزيمة فيتنام.

صوت عالمي

رغم هزيمته الساحقة في الانتخابات عام 1980، انتقل ليصبح صوتًا عالميًا بارزًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية.

دخل كارتر، الديمقراطي المعتدل، السباق الرئاسي عام 1976 كحاكم غير معروف من ولاية جورجيا، مستندًا إلى وعد بسيط ومباشر: عدم خداع الشعب الأمريكي. في وقت كانت فيه البلاد تعاني من آثار فضيحة ووترغيت وحرب فيتنام، حيث نجح كارتر في كسب ثقة الأمريكيين الذين كانوا يبحثون عن زعيم يتحلى بالصدق والنزاهة.

خلال فترة ولايته، ترك كارتر بصمة واضحة عبر عدد من المبادرات البارزة، مثل تأسيس وزارتي الطاقة والتعليم، وتحرير صناعة الطاقة، وحماية ملايين الأفدنة من براري ألاسكا، ما جعل إرثه الرئاسي مرتبطًا بالإصلاحات البيئية والبنية التحتية المستدامة.

وقع في عهده اتفاقية كامب ديفيد عام 1978، التي جمعت مصر و(إسرائيل)، ولم تخلُ فترة رئاسته من التحديات الكبرى، حيث واجه أزمة الرهائن في إيران التي استمرت 444 يومًا، ورافقها تدهور اقتصادي بسبب التضخم.

دفاع عن حقوق الإنسان

بعد خروجه من البيت الأبيض، ركز كارتر على العمل الإنساني والدفاع عن حقوق الإنسان، وأسس مع زوجته روزالين مركز كارتر عام 1982، الذي تحول إلى منصة دولية لدعم الديمقراطية وتعزيز الصحة العامة.

وفي عام 2002، حصل كارتر على جائزة نوبل للسلام تقديرًا لدوره البارز في حل النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

بحلول عام 2022، أشرف مركز كارتر على مراقبة 113 عملية انتخابية حول العالم، مما عزز دوره كمنصة رائدة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

زار قطاع غزة مرتين، عام 2009، و2015، والتقى فيهما بمسؤولي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أبرزهم الشهيد الراحل رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

بعد تشخيص إصابته بالسرطان في عام 2015، أعرب كارتر عن شعوره بالرضا عن مسيرة حياته، مشيرًا إلى إيمانه العميق بقيم العدالة والإنسانية التي شكلت أساس مسيرته.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات