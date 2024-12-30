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الصِّحَّة بغزَّة: 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

30 ديسمبر 2024 . الساعة 12:08 بتوقيت القدس
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أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 451 تواليًا.

وقالت الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و 108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م. 

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين
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#غزة

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