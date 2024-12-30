الصِّحَّة بغزَّة: 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

أصدرتْ وزارة الصحة بغزة، اليوم الإثنين، تقريرها الإحصائي اليومي لحصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزّة لليوم الـ 451 تواليًا.

وقالت الصحة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وأعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" إلى 45,541 شهيدًا و 108,338 مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين اون لاين