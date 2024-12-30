لبيد: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية

قال زعيم جبهة المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد، إن بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن زعيم المعارضة لبيد، قوله إن حكومة نتنياهو تحاول إقناع الجمهور بعدم إمكانية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وأشار لبيد إلى أن السبب الحقيقي هو عدم رغبة نتنياهو في إتمامها.

والأربعاء 25 ديسمبر الجاري قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.

وأضافت "الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

المصدر / فلسطين أون لاين