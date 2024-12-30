فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤوليَّةَ الكاملة عن حياة الطَّبيب أبو صفيَّة وكافة الممرضين والمُسعفين

كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن

زار غزة مرتين.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

الصِّحَّة بغزَّة: 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

لبيد: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية

"معاناةٌ على مدار السَّاعة".. الأسرى يعيشون واقعًا مأساويًا وظروفًا قاسية في سجن "منشة"

قناة عبرية: حماس حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

"في اليوم الخامس لما يُسمَّى عيد الأنوار".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

المكتب الحكومي: 7 وفيَّات جرَّاء البرد القارس في خيام النَّازحين بغزَّة

لبيد: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية

30 ديسمبر 2024 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
زعيم جبهة المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد

قال زعيم جبهة المعارضة في دولة الاحتلال يائير لبيد، إن بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن زعيم المعارضة لبيد، قوله إن حكومة نتنياهو تحاول إقناع الجمهور بعدم إمكانية تنفيذ صفقة تبادل الأسرى.

وأشار لبيد إلى أن السبب الحقيقي هو عدم رغبة نتنياهو في إتمامها.

والأربعاء 25 ديسمبر الجاري قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن شروطا جديدة وضعها الاحتلال الإسرائيلي أجّلت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى في خضم المفاوضات التي تجري في الدوحة والقاهرة.

وأضافت "الاحتلال وضع قضايا وشروطا جديدة تتعلق بالانسحاب ووقف إطلاق النار والأسرى وعودة النازحين، مما أجّل التوصل للاتفاق الذي كان متاحا".

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#نتنياهو #صفقة تبادل #صفقة #لبيد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة