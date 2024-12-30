فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تحمِّل الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤوليَّةَ الكاملة عن حياة الطَّبيب أبو صفيَّة وكافة الممرضين والمُسعفين

كيم جونغ أون يدق طبول المواجهة مع واشنطن

زار غزة مرتين.. وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

الصِّحَّة بغزَّة: 27 شهيدًا و 149 مصاباً خلال الـ 24 ساعة الماضية

لبيد: نتنياهو لا يريد التوصل إلى صفقة تبادل لأسباب سياسية

"معاناةٌ على مدار السَّاعة".. الأسرى يعيشون واقعًا مأساويًا وظروفًا قاسية في سجن "منشة"

قناة عبرية: حماس حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

"في اليوم الخامس لما يُسمَّى عيد الأنوار".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

المكتب الحكومي: 7 وفيَّات جرَّاء البرد القارس في خيام النَّازحين بغزَّة

قناة عبرية: حماس حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

30 ديسمبر 2024 . الساعة 11:56 بتوقيت القدس
...
ماس حصلت على وثائق حساسة واخترقت منظومات إسرائيلية

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن وثائق حصل عليها جيش الاحتلال تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 منذ عام 2016.

وزعمت القناة أن الجيش عثر في حواسب لحركة حماس على بنوك أهداف في كل بلدة في غلاف غزة، مؤكدة أن حماس كانت تعلم كل شيء حتى اجتماعات رؤساء المجالس مع القيادة الأمنية.

وأضافت: "(إسرائيل) اكتشفت أن حماس كانت تخترق حواسب عناصر الأمن ولديها أسماؤهم وأرقام هواتفهم"، مشيرة إلى أن "الجيش" عثر في حواسب داخل غزة على توثيق لكل ما كان يجري في نقاط مهمة جنوب (إسرائيل).

ونوهت القناة العبرية إلى أن حركة حماس نجحت في متابعة كل خطوة لرؤساء مجالس غلاف غزة وكذلك ضباط الأمن والسكان.

وذكرت أن حماس حصلت قبل الحرب على وثائق ومعلومات حساسة واخترقت منظومات داخلية في إسرائيل، وأنه كان لدى لحركة لديها معلومات استخباراتية جمعتها على مدى سنوات من حواسيب وكاميرات بغلاف غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#حماس #اختراق #قناة عبرية #منظومات إسرائيلية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة