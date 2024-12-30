"في اليوم الخامس لما يُسمَّى عيد الأنوار".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الخامس لما يسمى عيد "الحانوكاة- الأنوار" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، رغم الأجواء الماطرة والباردة.

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل"، وأدوا طقوسًا ورقصات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشدَّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين والفلسطينيين للمسجد المبارك، وسط إغلاق للطرق والشوارع المؤدية للمسجد والبلدة القديمة.

ويشارك عشرات الآلاف من المستوطنين في احتفالات عيد الأنوار الذي يتركز في ساحة البراق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى. وبدأ أول أيام العيد يوم الخميس ويستمر حتى 2 يناير/كانون الثاني المقبل، ويتوقع أن يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على مدار 6 أيام منه.

ومع اقتراب العيد يصر قادة وأنصار "جماعات الهيكل" المتطرفة على الاحتفال به داخل ساحات الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وعلى تنفيذ الطقوس الخاصة به، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد، وفي المقابل تشتد الهجمة على المقدسيين وتفرض قيودا على دخولهم إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات