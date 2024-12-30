فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"في اليوم الخامس لما يُسمَّى عيد الأنوار".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

المكتب الحكومي: 7 وفيَّات جرَّاء البرد القارس في خيام النَّازحين بغزَّة

عامٌ ونيّف.. والنَّاجي "سكر" يُعاني أهوالَ الفراق

واجَه دبَّابات الاحتلال بمعطفه الأبيض.. مشاهد اعتقال أبو صفيَّة تثير تفاعلًا واسعًا على منصات التَّواصُل

"حرية": سلوك السلطة في الضفة يدق ناقوس الخطر لحرب أهلية باتت وشيكة

مستقبلٌ مجهول: طلَّابُ الإعداديَّة في غزَّة يواجهون تحدِّياتٍ كبيرة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 30 ديسمبر

رابط تسجيل حالات مرضى السرطان والإعاقات وسوء التغذية بمدينة غزة

يديعوت أحرونوت: "الجيش" عالق في دورة قتالية خاسرة في قطاع غزة

"في اليوم الخامس لما يُسمَّى عيد الأنوار".. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

30 ديسمبر 2024 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
...

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحماية مشددة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الخامس لما يسمى عيد "الحانوكاة- الأنوار" اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، رغم الأجواء الماطرة والباردة. 

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل"، وأدوا طقوسًا ورقصات تلمودية في المنطقة الشرقية منه.

وشدَّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية على دخول المصلين والفلسطينيين للمسجد المبارك، وسط إغلاق للطرق والشوارع المؤدية للمسجد والبلدة القديمة.

ويشارك عشرات الآلاف من المستوطنين في احتفالات عيد الأنوار الذي يتركز في ساحة البراق المحاذية للجدار الغربي للمسجد الأقصى. وبدأ أول أيام العيد يوم الخميس ويستمر حتى 2 يناير/كانون الثاني المقبل، ويتوقع أن يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى على مدار 6 أيام منه. 

ومع اقتراب العيد يصر قادة وأنصار "جماعات الهيكل" المتطرفة على الاحتفال به داخل ساحات الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وعلى تنفيذ الطقوس الخاصة به، خصوصا في الساحات الشرقية للمسجد، وفي المقابل تشتد الهجمة على المقدسيين وتفرض قيودا على دخولهم إليه.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات
تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة