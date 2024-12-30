فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

المكتب الحكومي: 7 وفيَّات جرَّاء البرد القارس في خيام النَّازحين بغزَّة

عامٌ ونيّف.. والنَّاجي "سكر" يُعاني أهوالَ الفراق

واجَه دبَّابات الاحتلال بمعطفه الأبيض.. مشاهد اعتقال أبو صفيَّة تثير تفاعلًا واسعًا على منصات التَّواصُل

"حرية": سلوك السلطة في الضفة يدق ناقوس الخطر لحرب أهلية باتت وشيكة

مستقبلٌ مجهول: طلَّابُ الإعداديَّة في غزَّة يواجهون تحدِّياتٍ كبيرة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 30 ديسمبر

رابط تسجيل حالات مرضى السرطان والإعاقات وسوء التغذية بمدينة غزة

يديعوت أحرونوت: "الجيش" عالق في دورة قتالية خاسرة في قطاع غزة

صوتُ الشُّهداء: إعلاميٌّ فلسطيني يُخلِّد ذكرى الرِّياضيِّين الذين ارتقَوا في غزَّة

رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
...
توضيحية (أرشيف)

يصل اشعار تقديم المساعدات من قبل المؤسسات الدولية والمحلية للمواطنين عبر الهاتف، غير أن الكثير من هذه الإشعارات تصل إلى غير أصحابها بالخطأ، مما يفقدهم حقهم في الحصول عليها في ظل الظروف الصعبة.

وأنشأت المؤسسات نموذج بهدف معرفة رقم الهاتف الصحيح لكل شخص، وإيصال المساعدة له في حال تم إيجاد رسالة باسمه عبر الإنترنت.

اقرأ أيضا: رابط تسجيل حالات مرضى السرطان والإعاقات وسوء التغذية بمدينة غزة

وللمواطنين الراغبين في تسجيل رقم هاتفهم الصحيح لتلقي اشعارات المساعدات من قبل المؤسسات الدولية والمحلية انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين 
تويتر تويتر
#مساعدات #تحديث رقم الهاتف #رابط تحديث رقم الهاتف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة