رابط تحديث رقم الهاتف لسكان قطاع غزة

يصل اشعار تقديم المساعدات من قبل المؤسسات الدولية والمحلية للمواطنين عبر الهاتف، غير أن الكثير من هذه الإشعارات تصل إلى غير أصحابها بالخطأ، مما يفقدهم حقهم في الحصول عليها في ظل الظروف الصعبة.

وأنشأت المؤسسات نموذج بهدف معرفة رقم الهاتف الصحيح لكل شخص، وإيصال المساعدة له في حال تم إيجاد رسالة باسمه عبر الإنترنت.

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وللمواطنين الراغبين في تسجيل رقم هاتفهم الصحيح لتلقي اشعارات المساعدات من قبل المؤسسات الدولية والمحلية انقر هنا

المصدر / فلسطين أون لاين