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تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الإثنين 30 ديسمبر

30 ديسمبر 2024 . الساعة 09:37 بتوقيت القدس
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تشهد الحالة الجوية في فلسطين، اليوم الإثنين 30 ديسمبر، انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون أقل من المعدل السنوي العام لمثل هذا الوقت بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً إلى غائم جزئياً، وبارد جدآ في طيلة ساعات اليوم وبالأخص في ساعات الصباح الباكر وساعات المساء والليل وخاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومع بقاء هطول الأمطار الغزيرة والمتفاوتة، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

- الأمطار: نسبة سقوط أمطار متوقعة تبلغ 70٪.

- درجات الحرارة: انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 9° درجة.

- الأجواء نهاراً: غائمة إلى غائمة جزئياً.

- الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

- الرياح: نشطة وتتراوح سرعتها 24 كم/س.

- البرودة: طيلة ساعات اليوم وبشكل ملحوظ.

- متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 80٪.

المصدر / فلسطين اون لاين
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