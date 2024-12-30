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يديعوت أحرونوت: "الجيش" عالق في دورة قتالية خاسرة في قطاع غزة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 09:39 بتوقيت القدس
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يديعوت أحرونوت: "الجيش" عالق في دورة قتالية خاسرة في قطاع غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم الإثنين، إن "الجيش الإسرائيلي" عالق في دورة قتالية خاسرة في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة العبرية: في كل مرة يدخل الجيش إلى جباليا يدفع ثمنًا كبيرًا ثم يعود وينسحب.

وأضافت: الأمر الأكثر غرابة هو أننا، مواطني (إسرائيل)، جنود الاحتياط، وأهالي الجنود، لا نستطيع الحصول على إجابات واضحة، ماذا يحدث هناك من الذي يقرر طريقة العمل هذه؟ هناك شعور بالغموض غير الواضح بين الرتب السياسية والعسكرية".

وتكبد المقاومة في شمال قطاع غزة جيش الاحتلال خسائر واضحة في الأرواح والمعدات، موثقة بالصوت والصورة.

ورغم استمرار عملية الاحتلال في شمال غزة منذ 5 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشفت إذاعة "الجيش الإسرائيلي" أن 40 جنديا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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