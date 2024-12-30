أسير إسرائيلي سابق بغزة يفند ادعاءات لوزارة صحة الاحتلال

نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن أسير إسرائيلي سابق في غزة يدعى لويس هير قوله تعليقا على تقرير لوزارة الصحة الإسرائيلية تحدث عن تعرض الأسرى الإسرائيليين في القطاع لعنف جسدي، أنه لم يحدث أي تواصل جسدي مع الخاطفين.

وأضاف: الخاطفون تعاملوا معنا بطريقة طبيعية نسبيا.

وأكد الأسير الإسرائيلي السابق لدى المقاومة في غزة، أن "الشتاء كان فظيعا وأتصور أنه أسوأ في الأنفاق".

وأول أمس السبت زعمت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال في تقرير لها أن الأسرى المحررون في صفقة التبادل السابقة بما فيهم الأطفال تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي خلال فترة احتجازهم.

ويأتي التقرير في وقت تفنده الوقائع التي ظهر خلالها الأسرى المحتجزين وقت احتجازهم وهم بصورة طبيعية ويتبادلون الابتسامات والتحيات مع أفراد المقاومة في أكثر من مشهد.

المصدر / فلسطين أون لاين