الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وترمسعيا وقرية عين سينيا ومخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله، بالإضافة لقرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.

كما اقتحمت بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مفرق بلدة دير بلوط، قضاء مدينة سلفيت، باتجاه قرية رافات المجاورة.

وطالت الاقتحامات، بلدات: إماتين وحجة وباقة الحطب وعزون، شرقي مدينة قلقيلية.

المصدر / وكالات