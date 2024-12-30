فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

لليوم الـ 451 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

إصابةُ ضابط بلواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزَّة

مذابح (إسرائيل) بين عامين

أسامة حمدان: حماس قدَّمت أقصى درجات المرونة فيما يخصُّ ملفَّ الأسرى

أبـرز التطورات.. لليوم الـ 450: الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

"بعد استخدامه كدرع بشريّ".. مطالبات بالكشف عن مصير الدُّكتور أبو صفيَّة والكوادر الطِّبِّيَّة

جيش الاحتلال يعترف.. مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

القسَّام تستهدف "ميركافا" وقوَّة إنقاذ "إسرائيليَّة" في جباليا.. ورشقة صاروخيّة تدكُّ "سديروت"

"لماذا اغتالت السلطة الصحفية شذا الصباغ؟".. والدة الشهيدة تروي لحظاتها الأخيرة (شاهد)

الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 07:47 بتوقيت القدس
...
الاحتلال ينفِّذ حملةَ اقتحامات واعتقالات في الضَّفَّة الغربيَّة

شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة اقتحامات واعتقالات في مدن وقرى الضّفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت وترمسعيا وقرية عين سينيا ومخيم الجلزون للاجئين، شمالي رام الله، بالإضافة لقرية دير أبو مشعل شمال غربي رام الله.

كما اقتحمت بلدة بورين جنوبي مدينة نابلس، وأجبرت أصحاب محلات تجارية على إغلاقها.

وذكرت مصادر محلية، أن  قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية المقامة على مفرق بلدة دير بلوط، قضاء مدينة سلفيت، باتجاه قرية رافات المجاورة.

وطالت الاقتحامات، بلدات: إماتين وحجة وباقة الحطب وعزون، شرقي مدينة قلقيلية.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #اعتقالات في الضفة #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة