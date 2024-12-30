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إصابةُ ضابط بلواء جفعاتي في معارك شمال قطاع غزَّة

30 ديسمبر 2024 . الساعة 07:25 بتوقيت القدس
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إصابةُ ضابط بلواء جفعاتي بمعارك شمال قطاع غزَّة

اعترف الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، بإصابة ضابط في لواء جفعاتي بجروح خطيرة خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الاحتلال عن مقتل الجندي "يوفال شوهام" في معارك شمال قطاع غزة، وإصابة جندي من الكتيبة 931، لواء ناحال، بجروح خطيرة في معركة أخرى في شمال قطاع غزة.

ووفقًا لما اعترف به الاحتلال، فقد قُتل 40 جنديًا وضابطًا منذ  بدء "العملية العسكرية" المستمرة بمحافظة شمال قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

ومنذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري، سقط 19 قتيلًا في صفوف "جيش الاحتلال" والمستوطنين في جبهات القتال.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إنَّ عدد قتلى الجيش ارتفع منذ بداية الحرب بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 824 قتيلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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