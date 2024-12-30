لليوم الـ 451 تواليًا.. الاحتلال يُواصل حرب "الإبادة الجماعيَّة" على غزَّة

يُواصل الاحتلال "الإسرائيلي" لليوم الـ 451 على التوالي حرب "الإبادة الجماعيّة" على قطاع غزَّة، مرتكبًا كافة أساليب القتل والتدمير والتهجير، ومخلفًا عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.

ولليوم الـ 87 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 67 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 45,514 شهيدا و108,189 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية الأخيرة لحرب الإبادة الجماعية، فقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره لعدة مناطق متفرقة في القطاع.

في مدينة غزة وشمال القطاع، ارتقى 7 شهداء وأصيب عدد من المواطنين في مجزرة دامية ارتكبها الاحتلال عقب قصفه منزلًا لعائلة شبات في بيت حانون.

وتمكنت الطواقم الطبية من انتشال 7 شهداء وإصابات بينهم خطيرة جراء استهداف الاحتلال للطابق العلوي في مبنى مستشفى "الوفاء" وسط مدينة غزة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها تجاه مناطق غربي مخيم النصيرات بالتزامن مع إطلاق نار، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في أجواء المناطق الشمالية لمدينة غزة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال قذائف مدفعية محيط مربع ابوشريعة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

في المحافظة الوسطى، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون في قصف مدفعية الاحتلال عدة منازل في مخيم النصيرات.

في جنوب قطاع غزة، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منطقة قيزان أبو شوان بخان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف المناطق الشمالية الغربية لمدينة رفح، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها تجاه منطقة المواصي غرب المدينة.

المصدر / فلسطين أون لاين