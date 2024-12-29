القسَّام تستهدف "ميركافا" وقوَّة إنقاذ "إسرائيليَّة" في جباليا.. ورشقة صاروخيّة تدكُّ "سديروت"

غزة/ فلسطين أون لاين

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 450 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

وفي أحدث العمليات، أعلنت كتائب القسام، يوم الأحد، أنّها استهدفت دبابة ميركافا بعبوة شديدة الانفجار، وهاجمت قوة الإنقاذ فور وصولها إلى المكان، بقذيفة "الياسين 105" شرقي جباليا البلد في شمالي قطاع غزة.

بثت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، اليوم الأحد، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى، مشاهد توثق قنص جندي إسرائيلي من فرقة المشاة المتوغلة شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد لحظة خروج مقاتلين من أحد الأنفاق ومعهم بندقية قناصة، وقيامهم برصد جنود الاحتلال المترجلين بجانب الآليات من شرفة أحد المنازل.

ووثقت المشاهد لحظة قنص الجندي وإيقاعه أرضًا، ثم لحظة وصول إسعاف إسرائيلي لنقل الجندي المستهدف.

فيما أعلنت سرايا القدس، عن تمكّن مجاهديها في خطوط القتال شمالي قطاع غزة وبالاشتراك مع كتائب الأقصى، من تفجير منزل تحصّن به عدد من جنود الاحتلال في منطقة السكة شرقي مخيم جباليا.

وفي السياق، دوّت صفارات الإنذار بعد ظهر الأحد، في مستوطنتَي "سديروت" و"نير عام" في غلاف غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنّه "تم إطلاق 5 صواريخ من قطاع غزة في اتجاه سديروت".

وقال مراسل إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنّه "مرة أخرى، تم إطلاق الصواريخ من غزة من منطقة بيت حانون، على بعد مئات الأمتار فقط من المنطقة التي تعمل فيها قواتنا من لواء ناحال".

وأُطلق صاروخان يوم أمس السبت، من شمالي قطاع غزة، تحديداً من بيت حانون في تجاه مستوطنات القدس المحتلّ وذلك بعد نحو السنة بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي وصفت الحدث بالأمر "المدهش والاستثنائي"، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أكّدت أنّ الصواريخ التي أُطلقت مساء اليوم من بيت حانون كانت على بُعد 300 متر فقط من قوات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك جباليا، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي يوفال شوهام (22 عامًا) من الكتيبة التاسعة المدرعة، في معارك شمال قطاع غزة.كما أعلن إصابة جندي من الكتيبة 931، لواء "ناحال"، بجروح خطيرة في معركة أخرى في شمال القطاع.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب حصيلة عكا للشؤون العبرية، فقد سقط 19 قتيلًا في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في جبهات القتال خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.