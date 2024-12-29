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جيش الاحتلال يعترف.. مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمال غزة

29 ديسمبر 2024 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يعترف.. مقتل جندي وإصابة آخر في معارك شمال غزة
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الأحد، مقتل جندي في معارك جباليا، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر شمالي قطاع غزة.

وفي التفاصيل، نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل الجندي يوفال شوهام (22 عامًا) من الكتيبة التاسعة المدرعة، في معارك شمال قطاع غزة.كما أعلن إصابة جندي من الكتيبة 931، لواء "ناحال"، بجروح خطيرة في معركة أخرى في شمال القطاع.

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وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن 40 جنديا قتلوا في العملية الأخيرة بجباليا شمالي قطاع غزة.

وبحسب حصيلة عكا للشؤون العبرية، فقد سقط 19 قتيلًا في صفوف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في جبهات القتال خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 450  من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

 

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#جيش الاحتلال #غزة #شمال غزة #معارك

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