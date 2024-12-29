" جيروزاليم بوست ": حماس ليست مردوعة أو مهزومة بغزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، أن حركة المقاومة الإسلاميَّة حماس لا تزال تسيطر على جزء كبير من قطاع غزة، رغم مرور أكثر من عام من الحرب المستمرة.

وأكدت الصحيفة العبريَّة، أن حماس تواصل تحدي الهجمات العسكرية الإسرائيلية وتثبت قدرتها على العودة السريعة إلى المواقع التي تم استهدافها، مما يظهر أنها لم تتعرض للهزيمة أو الردع.

وأوضحت، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتكررة لم تمنع حماس من العودة إلى تلك المواقع بسرعة، مما يعكس إصرار الحركة على الحفاظ على قوتها في المنطقة. ورغم القصف الجوي والعمليات البرية المكثفة، تواصل حماس السيطرة على معظم مناطق غزة، بما في ذلك غزة المدينة وخان يونس وجباليا.

وأشارت الصحيفة إلى، أن جيش الاحتلال كان مضطراً لإعادة دخول مناطق مثل شمال غزة وبيت حانون في الآونة الأخيرة، حيث تم تدمير العديد من خلايا حماس أو اعتقال عناصرها. لكن الحركة لا تزال قادرة على تجنيد عناصر جديدة وإعادة بناء قوتها العسكرية بسرعة.

تواصل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب الشهيد عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، لليوم الـ 450 من معركة "طوفان الأقصى" دكّ جنود الاحتلال واستهداف آلياتهم بمحاور التوغل في قطاع غزة، مكبّدة الاحتلال خسائر "باهظة" بالأرواح والعتاد.

والأسبوع الماضي، شكلت العمليات النوعية مرحلة جديدة من "ضراوة" القتال في مخيم جباليا، حيث أعلنت كتائب القسام عن عمليتي طعن وتفجير مقاوم بالحزام الناسف قوات جيش الاحتلال بمحاور القتال.

نمط جديد يكشف عن قدرة المقاومة على تجاوز الجهد الاستخباراتي الإسرائيلي والاختراق العميق في مناطق تخضع لاستنفار عسكري مشدد.

كما تمثل العمليات الفردية، وفق مراقبين، صدمة كبيرة لقوات الاحتلال، لأنها تنطوي على مخاطر لا يمكن التنبؤ بها أو إحباطها مسبقا، مما يضاعف حالة الرعب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، حذر مسؤولون في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي من أن حركة المقاومة الإسلامية حماس جندت حوالى أربعة آلاف عنصر جديد لجناحها العسكري (كتائب القسام) في غزة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب ما نشر موقع والاه العبري.

ونقل الموقع عن ضباط ومسؤولين عسكريين قولهم، إن حركة حماس تواصل العمل بطريقة غير مألوفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافوا، أن مقاتلي الحركة الجدد يتلقون تدريبات على يد قادة جدد يكيّفونهم مع أنماط قتال الجيش، وأنهم يقاتلون مع قيادات عسكرية لم ينجح الجيش في اغتيالها.

وأكد المسؤولون، أن حماس كيّفت نفسها في بعض مناطق جنوب القطاع مع ظروف القتال ضد قوات الاحتلال، وكذلك بنت نظام خطوط دفاعية في جباليا، شمالي القطاع، خلال الأشهر الستة الماضية.