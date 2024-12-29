بالأسماء.. الاحتلال يفرج عن 20 أسيرًا من غزَّة عبر معبر كرم أبو سالم

غزة/ فلسطين أون لاين

أفرجت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأحد، عن 20 أسيرًا من قطاع غزة، عقب اعتقالهم خلال التوغل البري، وإخفائهم قسرًا في السجون "الإسرائيلية".

وقالت مصادر صحفية، إن "الاحتلال أفرج عن 20 أسيرًا من غزة عبر الصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وجرى تحويلهم لمستشفى غزة الأوروبي شرق خانيونس؛ لتلقي العلاج".

وبحسب شهادات أسرى من غزة أفرج عنهم حديثًا أكدوا أنهم تعرضوا لعمليات تعذيب قاسية طالت كرامتهم وإنسانيتهم وتم تقييدهم وعصب أعينهم لفترات طويلة استمرت لأكثر من أسبوع بشكل متواصل، وتعرضوا للضرب على كل أنحاء الجسم، وحرموا من قضاء الحاجة واضطروا لقضائها في ملابسهم، وظهر ذلك من آثار القيود على أجساد المحررين، والتي أدت إلى حدوث انتفاخات في أطرافهم.

وأوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى (حقوقي)، في بيان أن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لم تتوقف عند التطهير العرقي والقتل الممنهج لعشرات الآلاف وتدمير كل مظاهر الحياة في القطاع، بل مارس الاحتلال جريمة الاعتقال الجماعي للآلاف من أبناء القطاع والإعدام الميداني للمئات منهم بدم بارد.

وأشار إلى أن الاحتلال أفرج عن غالبية المعتقلين بعد التحقيق معهم في ظروف قاسية ومميتة أدت إلى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب القاسي المحرم دوليا، بعد أن أمضوا فترات مختلفة تراوحت بين 3 أشهر وعام.

ويحتجز الاحتلال أكثر من 2500 أسير وأسيرة من قطاع غزة في سجون: سيديه تيمان، عنتوت، عوفر العسكري، والنقب (كتسيعوت)، وفقا لتصريحات صادرة عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس.

فيما يلي أسماء الأسرى المفرج عنهم، اليوم الأحد، عبر معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة: