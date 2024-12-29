الإعلاميَّ الحكومي يحذّر من منخفض جوي يهدد خيام النَّازحين بغزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذَر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، بشأن مُنخفض جوي عالي الفعالية يُؤثر على قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدَّولي والدول العربية بفكفكة الأزمة الإنسانية وإنقاذ واقع النازحين بشكل فوري وعاجل.

وقال المكتب الحكومي، في بيانٍ صحافي، "من جديد وفي إطار المعاناة القاسية التي يعاني منها مليونا نازح في محافظات قطاع غزة بالتزامن مع المنخفضات الجوية وفصل الشتاء وموجات الصقيع الشديد؛ فإننا نجدد تحذيرنا من منخفض جوي عالِ الفعالية يُتوقع أن يؤثر على قطاع غزة بشكل كبير خلال الساعات والأيام المقبلة".

وتشير التوقعات إلى احتمالية هطول كميات غزيرة من الأمطار تتراوح بين 60-80 ملم في السيناريو الأعلى، و25-50 ملم في السيناريو الأدنى. وفي كلتا الحالتين، فإن خطراً كبيراً يُشكّل تهديداً حقيقياً لخيام النازحين الذين يعانون معاناة مأساوية نتيجة جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" بحقهم وهدم منازلهم وأحيائهم السكنية، حيث أرغمهم الاحتلال على النزوح إلى خيام مهترئة لا تقي من برودة الشتاء ولا من موجات الصقيع القاسية.

ومن المتوقع أن تبدأ فرص الأمطار خلال الساعات القادمة وتزداد تدريجياً يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتزامن يُتوقّع حدوث هبات قوية من الرياح يوم الاثنين، مع ارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين، مما يزيد من احتمالية تأثيرات المنخفض على المناطق الساحلية الممتلئة بخيام النازحين.

وأشار المكتب الحكومي، إلى أن مليونا نازح يعيشون ظروفاً إنسانيةً كارثيةً نتيجة مباشرة لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ 450 يوماً يكب متواصل، حيث دمّر مئات آلاف المنازل لهؤلاء النَّازحين بشكل كامل، ما دفعهم للجوء إلى العيش في خيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، حيث اهترأ منها 110,000 خيمة من أصل 135,000 خيمة، وأصبحت خارج الخدمة وغير صالحة للاستخدام.

وأوضح، أن هذه الأزمة الإنسانية العميقة مستمرة في ظل وجود المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية دون أن يُحرّكوا ساكناً، ودون أن نرى خطوات عملية لتجاوز هذه الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تودي بحياة النازحين والمواطنين.

ودعا بيان المكتب الحكومي، النازحين بالقطاع إلى اتخاذ كافة التدابير الوقائية الممكنة للتخفيف من آثار هذا المنخفض الجوي، ونهيب بالجميع نشر هذا التحذير على نطاق واسع لضمان سلامة الجميع.

وفجر السبت، غرقت العشرات من خيام النازحين بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على القطاع بالتزامن مع منخفض جوي جديد.

وأفاد مصادر محلية، بأن الرياح الشديدة المصاحبة للمنخفض الجوي تسبب بتضرر خيامهم وتطاير بعضها. وقالوا إن الخيام تحولت مع دخول فصل الشتاء إلى ثلاجات حيث تفشل كافة محاولات تدفئتها بالطرق التقليدية والخطيرة بإشعال النيران.

ويعاني النازحون من نقص في الأغطية والملابس الثقيلة ووسائل التدفئة التي يحتاجون إليها في مواجهة البرودة الشديدة، وتأتي هذه المعاناة وسط استمرار الهجمات الجوية التي تستهدف النازحين في خيامهم ما يتسبب بمقتل وإصابة العشرات منهم.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.