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رسمياً: رابط تسجيل طلبة قطاع غزة بمدارس وكالة الغوث" الأونروا"

29 ديسمبر 2024 . الساعة 15:23 بتوقيت القدس
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رسمياً: رابط تسجيل طلبة قطاع غزة بمدارس وكالة الغوث" الأونروا" 
غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، عن بدء عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع الطلبة في قطاع غزة، سواء كانوا مسجلين في مدارس وكالة الغوث أو المدارس الحكومية والخاصة. 

متطلبات التسجيل: 
 * طلبة وكالة الغوث: رقم الهوية أو الرقم الفردي، سنة الميلاد، تحديث رقم الهاتف المحمول (واتساب). 

 * طلبة المدارس الأخرى: الاسم الرباعي (عربي وإنجليزي)، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، اسم المدرسة السابقة، الصف الدراسي، رقم الهاتف المحمول (واتساب). 

رابط التسجيل  للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اضغط هنا

ملاحظات هامة: 

 * تحديث البيانات: سيظهر للطالب بياناته كاملة، ويطلب منه تحديث رقم الهاتف المحمول والانضمام إلى مجموعة واتساب الصف والمدرسة. 

 * تأكيد البيانات: سيتم تأكيد بيانات طلاب المدارس الحكومية والخاصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. 

 * مراكز الدعم: خصصت وكالة الغوث مراكز دعم لمساعدة الطلبة غير القادرين على التسجيل الإلكتروني. 
للاستفسارات: يُرجى التواصل مع أقرب مؤسسة للأونروا.

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#غزة #الأونروا #التعليم عن بعد

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