رسمياً: رابط تسجيل طلبة قطاع غزة بمدارس وكالة الغوث" الأونروا" 

غزة/ فلسطين أون لاين

أعلنت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد 29 ديسمبر، عن بدء عملية التسجيل للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لجميع الطلبة في قطاع غزة، سواء كانوا مسجلين في مدارس وكالة الغوث أو المدارس الحكومية والخاصة.

متطلبات التسجيل:

* طلبة وكالة الغوث: رقم الهوية أو الرقم الفردي، سنة الميلاد، تحديث رقم الهاتف المحمول (واتساب).

* طلبة المدارس الأخرى: الاسم الرباعي (عربي وإنجليزي)، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، اسم المدرسة السابقة، الصف الدراسي، رقم الهاتف المحمول (واتساب).

رابط التسجيل للعام الدراسي الجديد 2023-2024، اضغط هنا

ملاحظات هامة:

* تحديث البيانات: سيظهر للطالب بياناته كاملة، ويطلب منه تحديث رقم الهاتف المحمول والانضمام إلى مجموعة واتساب الصف والمدرسة.

* تأكيد البيانات: سيتم تأكيد بيانات طلاب المدارس الحكومية والخاصة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

* مراكز الدعم: خصصت وكالة الغوث مراكز دعم لمساعدة الطلبة غير القادرين على التسجيل الإلكتروني.

للاستفسارات: يُرجى التواصل مع أقرب مؤسسة للأونروا.