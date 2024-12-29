منخفض جوي يضرب فلسطين.. تعرّف على التفاصيل

من المتوقع أن تشهد فلسطين خلال اليومين القادمين، أجواء شديدة البرودة مع فرص كبيرة لسقوط زخات أمطار عزيرة.

وقالت الأرصاد الجوية الفلسطينية، إن فلسطين ستتأثر بمنخفض جوي قبرصي حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة.

وهذه أبرز ملامح الطقس المتوقعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين:

انخفاض حاد في درجات الحرارة: ستكون درجات الحرارة أقل بكثير من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

أمطار غزيرة: يتوقع هطول أمطار غزيرة على جميع محافظات الوطن، مما قد يؤدي إلى فيضانات في بعض المناطق المنخفضة.

تحذيرات: دعت الجهات المختصة المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل ارتداء الملابس الشتوية الدافئة، واستخدام وسائل التدفئة المناسبة، وحماية كبار السن والأطفال.

نصائح إضافية:

متابعة التحديثات: يُنصح بمتابعة نشرات الطقس بشكل مستمر للحصول على أحدث المعلومات.

تجنب الأماكن المنخفضة: يجب تجنب الاقتراب من مجاري المياه والأماكن المنخفضة لتجنب خطر السيول.

التأكد من سلامة المنازل والخيام: يجب التأكد من سلامة المنازل وسقوفها وكذلك الخيام، وتثبيت أي أشياء قد تطير بسبب الرياح القوية.

المصدر / فلسطين أون لاين