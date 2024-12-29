مقاومة جنين تدين هجمة السلطة على وسائل إعلام تغطي أحداث المخيم

استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، مهاجمة السلطة الفلسطينية لعدد من وسائل الإعلام التي تغطي هجوم السلطة على المقاومين داخل المخيم.

وأصدرت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة بالمخيم المشكلة من سرايا القدس وكتائب القسام وكتائب شهداء الأقصى "شباب الثأر والتحرير"، بيانا اليوم الأحد، قالت فيه: "نستنكر البيانات التي خرجت وصدحت ضد وسائل الإعلام الحرة التي تقوم بالعمل على إيصال صورة الأوضاع والمعاناة و الظلم الذي تمارسه أجهزة السلطه ضد الحاضنة الشعبية والمقاومة داخل مخيم جنين".

وأضافت: "نحن في فصائل المقاومة نؤكد أن قناة الجزيرة ومراسليها، وكل من صدر بحقه أي بيان من قبل أجهزة السلطة ومرتزقيها مرحب بهم في جنين و مخيمها، وندعوهم إلى التوجه للمخيم لنقل الصورة والحقيقة و المعاناة من داخل مخيم جنين".

وكانت مسيرة نظمتها حركة فتح قبل أيام في الخليل، شهدت تصاعد هتافات ضد قناة الجزيرة، بسبب نقلها ما يجري داخل المخيم، بعد هجوم السلطة على مقاومين والذي راح ضحيته حتى الآن ستة فلسطينيين آخرهم صحفية، اتهمت عائلتها السلطة بشكل صريح بقنصها أمام منزلها.

وهاجمت أجهزة أمن السلطة مطلع الشهر الجاري، المقاومين داخل المخيم، واعتقلت عددا منهم ما دفعهم للرد على تلك الهجمات، والسيطرة على عدد من مركباتها ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين لاستردادها.

وجاءت حملة السلطة، في ظل الاعتداءات المتواصلة لجيش الاحتلال على المخيم، الذي تصاعدت فيه عمليات المقاومة، وتفخيخ الطرقات وتفجير العبوات الناسفة، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العديد من جنود الاحتلال.

وتعمد السلطة إلى نزع العبوات الناسفة التي يزرعها المقاومون لمواجهة الاحتلال، وهو ما أثار استنكار فصائل المقاومة ومطالبات للسلطة بالتوقف عن ممارسة أدوار تخدم الاحتلال.