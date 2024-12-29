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حماس تنفي ادعاءات إسرائيلية وتؤكد روايتها بشأن اغتيال هنية

29 ديسمبر 2024 . الساعة 12:06 بتوقيت القدس
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هنية قضى شهيداً إثر صاروخ موجه استهدف مقر إقامته في طهران

نفت حركة حماس، ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد إسماعيل هنية، عبر قنبلة زرعت في غرفته في مقر الضيافة الإيراني الرسمي في العاصمة طهران.

وأكدت حركة حماس، في بيان اليوم الأحد، أن "التحقيقات التي قامت بها، عبر اللجنة المشتركة بين أجهزة الأمن الخاصة بها وأجهزة الأمن الإيرانية، خلصت إلى أن عملية الاغتيال تمت بواسطة صاروخ موجَّه، يزن 7 كيلو ونصف من المتفجرات، استهدف مباشرة الهاتف المحمول الخاص بالشهيد رحمه الله".

واعتبرت الحركة ادعاءات الاحتلال "مجرد محاولة يائسة لإبعاد الأنظار عن الجريمة المركبة، التي تمت بانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بصاروخ استهدف أحد المقار الرسمية فيها".

واستشهد هنية ومرافقه وسيم أبو شعبان، في عملية اغتيال استهدفته في مقر تواجده بالعاصمة الإيرانية طهران نهاية يوليو/تموز الماضي، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

والإثنين الماضي، اعترف وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، باغتيال الشهيد إسماعيل هنية، وذلك لأول مرة يقر فيها مسؤول إسرائيلي بذلك.

وجاءت تصريحات كاتس في كلمة بثتها هيئة البث الإسرائيلية، توعد فيها باغتيال قادة جماعة أنصار الله في اليمن، "ستقطع رؤوس قادتهم كما فعلنا مع قادة حماس وحزب الله إسماعيل هنية ويحيى السنوار وحسن نصر الله".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إسماعيل هنية #اغتيال هنية

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