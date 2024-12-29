تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأحد 29 ديسمبر

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 29 ديسمبر، ارتفاعا طفيفاً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو مشمساً إلى غائم جزئياً، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومع بقاء الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر، والله تعالى أعلى وأعلم.

أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

الأمطار: نسبة سقوط أمطار متوقعة تبلغ 10٪.

درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 14° درجة.

الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.

الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.

الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 19 كم/س.

البرودة: في الصباح الباكر، وتشتد البرودة في ساعات المساء والليل.

متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 58٪.

المصدر / فلسطين أون لاين