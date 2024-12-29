فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنفي ادعاءات إسرائيلية وتؤكد روايتها بشأن اغتيال هنية

نازحو غزة يتجمدون في خيامهم حتى الموت وسط إهمال دولي

مركز حماية الصحفيين: قتل الصحفية "الصباغ" يستلزم إجراءات محاسبة فورية

"نتساريم" المحور الذي سيندحر عنه الاحتلال صاغرًا

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأحد 29 ديسمبر

أهالي الأسرى الإسرائيليين: "نتنياهو ينسف الصفقة لأسباب إجرامية

حماس تدين قتل أجهزة السلطة للصحفية شذى صباغ في جنين

إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان

البرد يقتل رضيعاً خامساً في غزة خلال أقل من أسبوع

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف المستشفى المعمداني بغزة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين الأحد 29 ديسمبر

29 ديسمبر 2024 . الساعة 11:28 بتوقيت القدس
...

تشهد الحالة الجوية في فلسطين اليوم الأحد 29 ديسمبر، ارتفاعا طفيفاً في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون أعلى من المعدل السنوي العام بقليل.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الجو  مشمساً إلى غائم جزئياً، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو شديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة، ومع بقاء الفرصة سانحة لسقوط زخات من المطر، والله تعالى أعلى وأعلم.
أبرز تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم:

  • الأمطار: نسبة سقوط أمطار متوقعة تبلغ 10٪.
  • درجات الحرارة: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون 14° درجة.
  • الأجواء نهاراً: مشمسة إلى غائمة جزئياً.
  • الأجواء ليلاً: شديدة البرودة.
  • الرياح: خفيفة وتتراوح سرعتها 19 كم/س.
  • البرودة: في الصباح الباكر، وتشتد البرودة في ساعات المساء والليل.
  • متوسط نسبة الرطوبة: تتراوح نحو 58٪.
المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حالة الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة