أهالي الأسرى الإسرائيليين: "نتنياهو ينسف الصفقة لأسباب إجرامية

ترجمة فلسطين أون لاين

شهدت دولة الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس السبت مظاهرات كبيرة، قرب (تل أبيب) تطالب حكومة الاحتلال المتطرفة ورئيس وزرائها بإعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وعقد صفقة لإعادتهم دفعة واحدة، وإنهاء الحرب على غزة.

وحسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، على موقعها، فإن أهالي الأسرى الإسرائيليين هاجموا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، قائلين: "يجب على الحكومة أن تستيقظ وتعيد الجميع، نتنياهو هو الجاسوس الرئيسي الذي يسعى إلى نسف الصفقة، ويتلاعب بأسماء الأسرى".

وأضافوا أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق شامل، لكن نتنياهو يرفض إنهاء الحرب لأسباب إجرامية، وفي كل مرة يقدم شروطا جديدة قبل إبرام الصفقة مباشرة، وفي كل مرة يقدم ذرائع جديدة لمنع التوصل إلى اتفاق، وهو بذلك يصدر حكم الإعدام على من تبقى من الأسرى في غزة.

وأشاروا إلى أن "نتنياهو يخاف من بن غفير وسموترتش ويرفض إنهاء الحرب، وهو ما يتعارض تمامًا مع المصلحة الإسرائيلية، نتنياهو ويسرائيل كاتس يجلسان في غرف دافئة، ويتفاخران باستمرار الحرب، بينما أبناؤنا يتجمدون ويتعفنون في الأنفاق".

كما وجه أهالي الأسرى الإسرائيليين -حسب الصحيفة- كلمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: "عزيزي الرئيس ترامب، نتنياهو يحاول خداعك، إن إنهاء الحرب، وإعادة جميع المختطفين يصب في مصلحة دولة (إسرائيل) قد تكون أنت آخر من يستطيع الضغط على نتنياهو، فلا تكتفوا بصفقة جزئية تكون حكماً بالإعدام على الأسرى الآخرين، ولن تضع نهاية للحرب، حديث نتنياهو ووزير الدفاع عن استمرار الحرب والسيطرة العسكرية على غزة تخدم المتطرفين في الحكومة، وهو ضد مصلحة (إسرائيل)".

المصدر / فلسطين أون لاين