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إصابة جنود إسرائيليين في حادث دهس بعسقلان

29 ديسمبر 2024 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بورود بلاغ عن حادثة دهس قرب محطة قطار في عسقلان، أسفرت عن وقوع إصابات.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر إسرائيلية قولها إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح، وإن أحدهما بحالة خطيرة بعد تعرضهما للدهس من قبل حافلة قرب محطة القطار في عسقلان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا غرب القدس المحتلة.

من جانبها، قالت وكالة "سبوتنيك" إن عددا من الجنود الإسرائيليين أصيبوا، لكنها لم تحدد عدد المصابين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن موقع "واينت" الإسرائيلي قولها إن عملية الدهس نجمت عن حادث طرق، ولم تكن عملية للمقاومة الفلسطينية.

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#المقاومة #عملية دهس #الضفة الغربية

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