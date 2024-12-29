البرد يقتل رضيعاً خامساً في غزة خلال أقل من أسبوع

أفادت مصادر طبية، باستشهاد رضيع في قطاع غزة، اليوم الأحد، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الخامس، الذي يستشهد من البرد خلال أقل من أسبوع.

وأعلنت المصادر ذاتها، باستشهاد الرضيع جمعة البطران، الذي يبلغ من العمر شهراً واحداً، وتدهور حال توأمه علي، جراء البرد القارس، في خيمة في دير البلح وسط قطاع غزة.

بردٌ نهش أجساد الكبار والصغار داخل خيام غالبها مهترئ وغير صالح للاستخدام.. مع حلول فصل الشتاء يبرز شكلٌ آخر للموت يضاف إلى جميع أنواعه التي ذاقها أهل غزة خلال حرب الإبادة: الموت تجمّدًا من البرد. pic.twitter.com/5Q0ub01n0h — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2024

وباستشهاد الطفل البطران يرتفع عدد المتوفين نتيجة البرد إلى 6 مواطنين منهم، 5 أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين (4 و21) يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد.

والجمعة الماضية توفي الحكين أحمد الزهارنة، متأثرا بالبرد القارس داخل خيمته جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 14 شهرا.

وتسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

"صحيت لقيتها ميتة، والدم ينزل من أنفها"..



الرضيعة سيلا الفصيح (عمرها 22 يوماً)، استشهدت إثر تجمدها من برد الخيام القارس في مواصي خانيونس، جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/PxkvZDtNM9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2024

ويعيش 90% من سكان قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، حياة مأساوية داخل خيام في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ليلهم مثل نهارهم، لا ماء ولا طعام ولا أدوية ولا تدفئة تحمي أجسادهم من قساوة برد الشتاء

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، وحوالي 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.