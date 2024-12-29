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البرد يقتل رضيعاً خامساً في غزة خلال أقل من أسبوع

29 ديسمبر 2024 . الساعة 09:52 بتوقيت القدس
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جمعة البطران هو الرضيع الخامس الذي يستشهد خلال أقل من أسبوع بسبب البرد في خيام النزوح

أفادت مصادر طبية، باستشهاد رضيع في قطاع غزة، اليوم الأحد، بسبب البرد وانخفاض درجات الحرارة، وهو الرضيع الخامس، الذي يستشهد من البرد خلال أقل من أسبوع.

وأعلنت المصادر ذاتها، باستشهاد الرضيع جمعة البطران، الذي يبلغ من العمر شهراً واحداً، وتدهور حال توأمه علي، جراء البرد القارس، في خيمة في دير البلح وسط قطاع غزة.

وباستشهاد الطفل البطران يرتفع عدد المتوفين نتيجة البرد إلى 6 مواطنين منهم، 5 أطفال حديثي الولادة تتراوح أعمارهم بين (4 و21) يوما، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، والبرد الشديد.

والجمعة الماضية توفي الحكين أحمد الزهارنة، متأثرا بالبرد القارس داخل خيمته جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من 14 شهرا.

وتسبب انعدام الأمن الغذائي بين الأمهات في ظهور حالات مرضية جديدة بين الأطفال، مما يفاقم الوضع الصحي في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ويعيش 90% من سكان قطاع غزة للعام الثاني على التوالي، حياة مأساوية داخل خيام في مختلف مناطق قطاع غزة، حيث ليلهم مثل نهارهم، لا ماء ولا طعام ولا أدوية ولا تدفئة تحمي أجسادهم من قساوة برد الشتاء

وبدعم أميركي، يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت أكثر من 153 ألف شهيد وجريح، وحوالي 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل في البنية التحتية، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

 

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#حرب الإبادة #خيام النازحين

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